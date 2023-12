Azzurra Volley in campo a sostegno dell’Admo

Ancora una volta la squadra dell’Azzurra Volley ha scelto di legare il suo nome ad una operazione solidale e, nella partita del campionato di C, girone D odierna (ore 21, PalAzzurra di Casette d’Ete) lo farà unendosi all’Admo. L’occasione per dare vita a questo connubio è fornita dal big match di stasera che vedrà le ragazze di coach Tegazi ospitare in casa la capolista, l’imbattuta Gioca Volley Team Urbino, davanti alla tifoseria delle grandi occasioni. "Si rinnoverà la collaborazione tra la società biancazzurra e l’associazione donatori di midollo osseo sezione Colline fermane" spiegano i promotori di questa iniziativa. Saranno presenti al palasport alcuni volontari dell’Admo che faranno conoscere l’importante mission dell’associazione, faranno opera di sensibilizzazione e, al termine dell’incontro, sarà possibile supportare l’attività di volontariato che l’Admo porta avanti, portando a casa uno dei panettoni della campagna di Natale, ‘Un panettone per la vita’.