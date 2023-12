Babbo Natale in biciclietta fa tappa in pediatria

Un momento giocoso, di festa e di spensieratezza in bici con tanti Babbo Natale. Ma l’idea, arrivata alla quinta edizione e proposta dalla 4 Emme Eventi di Giovanni Cruciani, con il patrocinio del Comune di Fermo e la collaborazione di CSI, è stata anche occasione per essere vicini ai bambini ricoverati al reparto di Pediatria dell’ospedale Murri di Fermo e regalare loro un sorriso. Successo anche per quest’anno del raduno dei Babbo Natale in bicicletta che si è tenuto domenica. Lungo il percorso, tappa al reparto di pediatria del nosocomio fermano dove sono stati donati dei giochi ai piccoli ricoverati, un bel momento condiviso, alla presenza degli assessori Mirco Giampieri e Alessandro Ciarrocchi e della 4 Emme Eventi, tutti ringraziati da Luca Polci della direzione ospedaliera, da Giovanna Di Corcia, primario facente funzioni, dalla dottoressa Romagnoli e dal personale del servizio infermieristico.