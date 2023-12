Babbo Natale in Cinquecento. Il tour cittadino è un successone

Come volevasi dimostrare, il tour promosso dagli ‘Amici appassionati di auto d’epoca, vestiti con l’abito rosso e con improbabili barbe di Babbo Natale, a bordo delle mitiche Fiat 500 per tutto il territorio cittadino, ha riscosso un bel successo, richiamando lungo la via, l’attenzione dei bambini, dei loro genitori e dei nonni. Un tour promosso all’insegna della festa di Natale, dell’allegria che ha regalato un pomeriggio della Vigilia di Natale diverso dal solito. "Il nostro primo ringraziamento va ai soci che si sono adoperati per organizzare la manifestazione, ma un grazie va anche all’amministrazione comunale, al sindaco Alessio Pignotti e all’assessore alla cultura, Michela Romagnoli, per averci dato l’opportunità di regalare un momento di gioia a grandi e piccini. Infine – dicono i promotori dell’originale tour natalizio – grazie a carissimi amici della Manovella del fermano che si sono uniti a noi. E pazienza se l’allegro corteo di Fiat 500 addobbate a festa ha creato qualche piccolo disagio al traffico".

m.c.