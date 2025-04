Baby campioni in rampa di lancio

PORTO SAN GIORGIOAlessandro Andolfi baby tennista di Porto San Giorgio si aggiudica il torneo Kinder under 11 di Pescara, battendo il compagno di circolo Edoardo Basili per 3-6, 6-3, 10-7 al terzo set. Entrambi allenati dal maestro Antonio Di Paolo sono i migliori prospetti della regione Marche Under 11 e recentemente sono stati convocati Nel raduno nazionale fra i migliori under 11 d’Italia. Un vivaio dinamico e vivace quello del circolo tennis di Porto San Giorgio che fa gli altri include numerosi under 9 e under 8 che disputeranno a breve la coppa delle province, in quanto migliori prospetti della provincia di Ascoli e Fermo. In virtù di questa finale sa Alessandro Andolfi che Edoardo Basile si sono qualificati per il master nazionale che si svolgerà a settembre al foro italico di Roma. Camilla Del Giovane under 11 del Circolo Tennis Porto San giorgio si impone nel torneo di quarta categoria organizzato al Circolo Tennis Porto Sant’Elpidio su Sara Verducci per 1 6 6 3 10 7 Camilla una dei migliori under 11 della regione Marche è allenata dal maestro Antonio Di Paolo e Leonardo Pompei nella scuola del circolo tennis Porto San Giorgio