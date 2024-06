Baby campioni tennis. Di Concetto arriva prima

Piccoli campioni crescono al circolo tennis di Porto San Giorgio, confermando l’assoluto valore della sua scuola di tennis considerata dalla federazione una delle migliori a livello nazionale. Intanto per ciò che riguarda l’attualità: Alessandro Adinolfi in evidenza tra gli under 10 e Giulia Di Concetto tra gli under 16. Adinolfi si aggiudica il torneo Kinder under 10 a Recanati sconfiggendo il compagno di circolo Edoardo Basile in semifinale e Brando Bernabucci del Circolo Tennis Fossombrone in finale, confermando l’invincibilità dei sangiorgesi nella categoria under 10. Poi, insieme a Edoardo Brasili hanno formato l’ottima squadra del Circolo Tennis Porto San Giorgio allenata e gestita dal maestro Antonio Di Paolo. Giulia Di Concetto, giovanissima atleta Under 16 del Centro tennis Porto San Giorgio, si aggiudica il Torneo Super Next Gen di Bari under 18 sconfiggendo in finale Giulia Russo testa di serie numero 1, in classifica 2,7 con il punteggio di 64 64.