Baby judoca trionfano al torneo interregionale

Piccoli judoca crescono. Non è il titolo di un libro di fantasia ma una bella realtà, quella della ’yudo new life’ di Porto San Giorgio. La società sangiorgese ha visto i suoi giovanissimi atleti ben figurare nella categoria non agonisti del torneo interregionale fra Marche, Abruzzo e Molise. Su tutti Leonardo Bellacicco, Alessandro Bellacicco, Federico Bellacicco, Francesco Rinaldi e Lorenzo Salvatore Potenza. Una menzione particolare per Alessandro Bellacicco che pochi giorni fa è stato premiato a Pescara come il migliore della sua categoria. Una bella soddisfazione per lui e lo staff tecnico della Yudo New Life.