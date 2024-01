Bacalini lancia l’allarme:: "È emergenza sfratti"

"Le nuove emergenze sociali sono il lavoro e di riflesso anche le pratiche di sfratto che stanno interessando diverse famiglie". E’ l’assessore ai servizi sociali di Montegiorgio Maria Giordana Bacalini a tracciare il bilancio del 2023 per quanto riguarda le attività sociali del comune capofila della media Valtenna, evidenziando alcune situazioni che non riguardano solo il comune, ma che rappresentano un fenomeno su cui vigilare a livello provinciale. Ovviamente ci sono anche segnali positivi, infatti, negli ultimi 12 mesi il Comune di Montegiorgio ha visto ridursi i casi di minori in affido in comunità protette.

"Quello che fino al 2021 rappresentava un fenomeno preoccupante – spiega Maria Giordana Bacalini – ovvero quello degli affidi di minori in comunità protette, negli ultimi due anni ha visto una sensibile riduzione, se vogliamo considerare solo il 2023 siamo passati da 6 a soli 2 casi. Oltre ad essere sollevati dal fatto che ci sono meno casi critici da seguire, questo ha prodotto di riflesso una riduzione della spesa per il sostegno delle rette, risorse che purtroppo sono state destinate ad altre situazioni". I problemi però esistono e sono molti, hanno cambiato volto, complice anche la crisi del lavoro e l’aumento del costo della vita: bollette delle utenze domestiche, affitti, la spesa e le piccole vicissitudini quotidiane. "Purtroppo negli ultimi mesi sono emerse nuove problematiche – continua Maria Giordana Bacalini –-. Il primo per gravità, complessità e numero di casi in costante aumento e la perdita del lavoro in una specifica fascia di età, ovvero dai 50 anni in su. Persone che nonostante siano disponibili a cercare lavoro, ad adeguarsi alle nuove forme di mercato, non riescono a trovare occupazione e parliamo di 50enni con famiglie alle spalle" spiega ancora Bacalini. Altra situazione preoccupante, in parte causata anche dalla perdita di lavoro, sono le procedure di sfratto che stanno aumentando sensibilmente".

"Per effetto delle deroghe della pandemia – continua Bacalini – le pratiche erano state congelate ed ora sono ripartite in massa, e ci sono diversi casi di famiglie in difficoltà. L’Ufficio servizi scoiali del Comune con tutto il suo personale, sta svolgendo un grande lavoro anche per cercare alternative, come Amministrazione si sta lavorando alla creazione di alloggi a pezzi calmierati, ma questa è una situazione di crisi reale e purtroppo sono portata a pensare che non riguardi solo Montegiorgio, ma interessi tutto il territorio".

Alessio Carassai