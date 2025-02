Bacalini: "Quante famiglie in difficoltà"

Cambiano le prospettive, nell’ultimo anno sono le famiglie a mostrare le maggiori criticità, questo il quadro emerso dall’ufficio servizi sociali del Comune di Montegiorgio. Negli ultimi anni si sono verificate diverse emergenze a carattere sociale, che come avvenuto a Montegiorgio, ha interessato tutto l’entroterra Fermano. Fra questi i casi di minori in affido, il vertiginoso aumento degli sfratti subito dopo la pandemia. Ora l’emergenza sembra rivolta alle famiglie. "Fermo restando che come amministrazione garantiamo tutti i servizi socio assistenziali – spiega Maria Giordana Bacalini, assessore ai servizi sociali di Montegiorgio - nell’ultimo periodo la situazione si è fatta più complessa. Il sindaco Ortenzi ha investito risorse per mantenere e dove possibile potenziare gli investimenti a sostegno delle fasce più fragili. La società sta cambiando velocemente e la famiglia sta divenendo sempre più fragile. Nel 2024 abbiamo gestito come educazione scolastica all’autonomia 34 minori con disabilità per un totale di 10.000 ore; 15 minori con disabilità con sistema di educativa domiciliare per 3.500 ore; a questi si aggiungono 6 persone maggiorenni per assistenza domiciliare e 2 anziani. Fortunatamente sono scesi sensibilmente i casi di minori in affido a famiglie non parentali, nel 2024 ne abbiamo gestiti solo 2. Abbiamo diverse persone inserite in diversi centri diurni del territorio: 5 a Servigliano, 3 a Fermo e 2 a Casette d’Ete. Un servizio molto richiesto e importante per la comunità, riguarda quello del trasporto sociale. A chiudere il cerchio nel 2024 sono stati attivate complessivamente 17 progetti fra borse lavoro e tirocini lavorativi, infine, sosteniamo in parte anche un progetto denominato Vita Indipendente". Ci sono però anche elementi che offrono segnali positivi su cui riflettere e su cui ragionare in prospettiva. "Bene il nido e la casa di riposo comunale – continua Bacalini – che funzionano a pieno regime con tutti i posti accreditati esauriti. Un progetto particolarmente importante e funzionale riguarda lo ‘Smart Village’. Come Amministrazione e in collaborazione con Ast, Ambito sociale XIX, Inrca e altri 9 Comuni del Fermano, abbiamo subito creduto nella validità di questa iniziativa che sta registrando numeri significativi, soprattutto piace ai cittadini e si sta dimostrando molto funzionale. Sarebbe ipotizzabile non renderlo solo un progetto a termine, ma strutturale su tutto il territorio".

Alessio Carassai