Baccalà, il quartiere San Filippo alla ‘Disfida tra cuochi amatoriali’

Si è ripetuta anche quest’anno la bella tradizione della partecipazione del quartiere San Filippo, presieduto da Fabrizio Mignani, alla ‘Disfida tra cuochi amatoriali’, evento del Baccalà Fest, a Fano.

I rappresentanti del quartiere elpidiense hanno ben figurato durante l’originale competizione proponendo una versione originale e particolarmente gustosa del baccalà, rinsaldando i legami con la città di Fano vista la lunga frequentazione a base di specialità culinarie. Ma la giornata è stata ancora più piacevole perché è intervenuto all’evento anche il sindaco Massimiliano Ciarpella che si è congratulato sia con l’associazione di quartiere per l’ottima performance ai fornelli, sia con l’organizzazione. E ancora più piacevole è stata la sorpresa dell’arrivo del vescovo di Fano, Andrea Andreozzi, parroco molto amato a Porto Sant’Elpidio, che non ha voluto perdere l’occasione per una piacevole rimpatriata con gli elpidiensi, rinnovando un legame con la città, che a distanza di qualche anno, è ancora più saldo che mai.