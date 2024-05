Bacci e trasloco studenti. Il Pd: "Poca sicurezza"

Anche se l’attenzione generale è puntata su un rimpasto di giunta non scevro di polemiche, il gruppo consiliare del Pd torna a puntare l’attenzione sulla questione dello spostamento degli studenti della scuola media ‘Bacci’ "nei containers o moduli che dir si voglia, nell’area ex Bramucci, in zona Fontanelle". Perché la preoccupazione del Pd? "Perché abbiamo effettuato l’accesso agli atti per verificare la progettazione e – dicono Fabiano Alessandrini, Mirco Romanelli e Roberto Gallucci – non risulta l’esistenza di una relazione geologica specifica, né la verifica dell’invarianza idraulica e si fa riferimento a un generico ‘materiale reperito’. Rimaniamo basiti di fronte a tutto questo".

E il motivo è presto spiegato. "Si spenderà circa 1 milione di euro tra affitto dei moduli e sistemazioni esterne dell’area, e non si trova qualche migliaio di euro per effettuare verifiche così importanti per la sicurezza dei nostri ragazzi? Stupisce la leggerezza con cui si approcciano questioni così serie". Nell’intento di dimostrare quanto sia importante questo aspetto e di quanto lo sia intervenire in maniera appropriata, considerando peraltro che i tempi si stanno accorciando e urge concretizzare una soluzione alla delocalizzazione degli studenti, il Pd ricorda che "l’amministrazione Martinelli affidò un incarico per verificare la fattibilità in quell’area di un anfiteatro per gli spettacoli e per il gioco del pozzo. La relazione di allora rilevava tutte le criticità legate al terreno di riporto di oltre 12 m, raccomandando di ‘non sovraccaricare il terreno, di non alterare l’assetto idrogeologico attuale e, nel caso dell’anfiteatro, anche di realizzare rinforzi delle scarpate con pali e materiali geocompositi’. Si può dire in tutta onestà che, con circa 20 moduli, 12 classi oltre ai servizi, per circa 1000 mq coperti, queste condizioni verranno rispettate?".

E se, dando seguito a queste considerazioni e riflessioni, "si arrivasse a dare un incarico per la relazione geologica specifica e per l’invarianza idraulica, cosa che sarebbe solo positiva, cosa accadrebbe se l’area risultasse inidonea, alla gara per i moduli già fatta? Sarebbe comunque valida, quella gara, spostandosi altrove?> gli interrogativi del Pd.

Marisa Colibazzi