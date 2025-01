Baci e abbracci alle befane, che accoglienza in piazza Matteotti

L’animazione di quattro vecchie signore, che dopo essere giunte in piazza Matteotti a bordo di un’auto d’epoca si sono messe a girare nel centro della città con dei sacchi strabocchevoli di dolciumi da distribuire ai bambini. Bambini che per nulla impressionati dalla loro spaventosa bruttezza, così si erano truccate, le seguivano passo passo, abbracciavano, baciavano e chiedevano di potersi fotografare con loro. Del resto erano dotate di un nasone adunco e di una scopa d’ordinanza, degli elementi cioè che contraddistinguono la befana, la vecchina più amata dai bambini.

Piano piano grazie alle performance di animazione delle quattro befane ha incominciata ad arrivare in piazza della gente sempre più numerosa, la quale si è poneva in osservazione delle befane acrobatiche che scendevano dal tetto dell’edificio più alto presente nella piazza, che è quello al cui pianterreno c’è il bar 900. Discesa delle befane da applausi. Poi tutti ad assistere al concerto dei Folkappanka. Divertimento assicurato. Finché, archiviato il successo della festa della befana, non si è avvertita la necessità di vicinanza di un termosifone.