Badante ruba 15mila euro di gioielli a coppia di anziani, smascherata dai carabinieri

Fermo, 13 febbraio 2024 - Approfittando di essere la badante di quella coppia di anziani e quindi di avere libertà di azione in casa, si era appropriata di monili in oro per poi rivenderli. Dopo una complessa e accurata indagine, però, i carabinieri di Fermo hanno smascherato la ladra, una donna di fermana di 57 anni che è stata denunciata in stato di libertà alla competente autorità giudiziaria per il reato di furto in abitazione.

Le attività investigative erano state avviate a seguito della querela presentata dal figlio delle vittime, anche loro di Fermo.

E’ emerso così che la 57enne, che aveva lavorato per circa due mesi presso l'abitazione dei due coniugi, a partire dall'ottobre 2023, con l'incarico di accudire i due anziani, si era appropriata di vari monili in oro dal valore di circa 15.000 euro, successivamente rivenduti presso alcune attività locali di acquisto e rivendita del metallo prezioso.

Parte dei monili sottratti è stata rinvenuta dai militari dell’Arma presso un'oreficeria di Fermo, ancora non sottoposti a fusione, i quali, previo riconoscimento, sono stati sottoposti a sequestro su disposizione della Procura della Repubblica, informata dai militari della stazione locale dei carabinieri, gli stessi che hanno provveduto all'iniziale individuazione dei monili rubati. Approfondendo le indagini, gli investigatori dell’Arma hanno ricostruito la dinamica del furto, agevolato dal fatto che la donna fermana, in qualità di badante, aveva accesso a tutte le stanze dell’abitazione degli anziani coniugi.

Questa vicenda dimostra l'importanza fondamentale della collaborazione tra le forze dell'ordine e i cittadini.

Grazie alla segnalazione tempestiva del figlio delle vittime e all'azione pronta ed efficace dei carabinieri, è stato possibile individuare e deferire agli organi di giustizia la responsabile di un gravissimo reato, restituendo in parte il materiale sottratto. Si invitano, pertanto, i cittadini a non esitare a contattare i le forze dell’ordine in caso di sospetti o situazioni di pericolo.

La collaborazione tra la gente e carabinieri, polizia e Guardia di Finanza è un elemento essenziale nella lotta contro il crimine, perché consente di tutelare al meglio la sicurezza e il benessere di tutta la comunità. Per questo motivo i carabinieri, in primis, fanno sapere che continueranno a mantenere alta la loro presenza sul territorio e ad intensificare le attività di prevenzione e contrasto dei reati, al fine di garantire la tranquillità e la sicurezza di tutti.