Bagarre in consiglio sulla sicurezza

Il Documento unico di programmazione (Dup) e la consulta per la sicurezza hanno animato la discussione nel consiglio comunale pre natalizio, con botta e risposta piuttosto accalorati tra minoranza e maggioranza con quest’ultima che, alla fine, con la forza dei numeri, ha portato a casa l’approvazione di entrambi i punti, compresa la modifica del regolamento Tari con le agevolazioni per le nuove attività che apriranno da gennaio. Una minoranza che, in realtà, è stata più ficcante di quanto non lo sia stata finora. Ha avuto parecchio da contestare e obiettare sia verso il Dup, "dov’è il tanto decantato cambiamento? Si riconferma al 97% quello che c’era già dalla precedente amministrazione?" le obiezioni manifestate al sindaco Massimiliano Ciarpella che ha difeso il primo Dup del suo mandato, parlando di ‘responsabilità’ in quanto molte delle opere che vi sono contenute sono quelle avviate (e finanziate) dalla precedente amministrazione e che devono essere necessariamente messe a terra, proprio per un senso di responsabilità". All’ex sindaco Nazareno Franchellucci che vede un sindaco "che sta cominciando a capire che significa governare una città come questa ma che mi preoccupa perché lo vedo accerchiato da Fd’I" sono piovute risposte dai banchi della maggioranza con una Gioia Di Ridolfo (è anche segretaria locale di Fd’I) perentoria: "Non le consento di dire che questo partito e le persone che lo rappresentano accerchiano il sindaco, facendolo passare come un ‘bambinetto’ influenzabile. Non è affatto così e non dovrebbe parlare lei che aveva il Pd a cui rendere conto". Il tema sicurezza e l’istituzione della Consulta, come era prevedibile, ha tenuto banco. A chi ridicolizzava l’ordinanza contro i monopattini in centro, Ciarpella ha replicato che "sono l’unico mezzo con cui certi soggetti si spostano e non avendo targa non consente di rintracciarli. Ma se entrano in zona vietata, possono essere fermati e il mezzo sequestrato. Non basta, lo sappiamo, ma stiamo anche lavorando su altri fronti".

Più lucida la disamina del consigliere Paolo Petrini: "Ci vogliono più forze di polizia. Senza intervento dello Stato non se ne esce. Non ha da fare il sindaco, ma lo invito a capire che la filiera funziona quando la si critica dall’interno. Non si può applaudire e basta, quando arriva qualcuno che non ha altro da fare mentre qui siamo al punto più basso delle forze di polizia e non sono previsti aumenti di agenti".

m.c.