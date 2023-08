Bagno di folla per Elettra E adesso la ’Notte + Rosa’

Non poteva esserci inizio migliore per la settimana più rosa dell’estate a Porto Sant’Elpidio, con una super Elettra Lamborghini che ha infiammato i circa 15mila presenti (per gli organizzatori) in piazza Garibaldi a suon di reggaeton, con il suo ’Elettraton Tourì. Uno show coinvolgente, divertente e pieno di energia, che ha fatto ballare i presenti per più di un’ora e mezza regalando anche forti emozioni alle fan: su tutti, va sottolineato il momento del concerto in cui la Lamborghini ha fatto esibire insieme a lei un gruppo di ragazzine elpidiensi scelte tra la folla, l’emozione e la felicità delle bambine nel cantare ’Caramello’ insieme con la loro cantante preferita resta una delle migliori cartoline della serata. "Ma quanti siete?! – ha esclamato la Lamborghini appena salita sul palco – Quando vedo un pubblico così ho troppa voglia di divertirmi e farvi divertire perché siete meravigliosi". E infatti il colpo d’occhio della piazza è stato fantastico, con molta gente anche nel resto delle vie pur di assistere al tanto atteso show e non perdersi nemmeno una coreografia. Le aspettative dei presenti erano alte ed Elettra le ha soddisfatte in pieno dividendo lo show in tre blocchi così da cantare tutte le canzoni del suo repertorio, alternando le canzoni del suo nuovo disco ’Elettraton’, per molti una scoperta proprio in live, ai tormentoni estivi più famosi, tra cui quello di quest’anno intitolato ’Mani in Alto’, premiato con il disco d’oro proprio l’altro ieri e festeggiato sul palco insieme al pubblico elpidiense con una torta speciale. Pieno di felicità il sindaco Massimiliano Ciarpella, orgoglioso dell’evento e del riscontro della città: "Ho i brividi vedendo quanti siete, per noi è una soddisfazione enorme aver ottenuto una risposta di questo tipo dalla nostra città. Il grazie va a voi ed a tutti coloro che hanno permesso di realizzare questa serata". "E questa è solo l’anteprima – aggiunge il consigliere regionale Andrea Putzu– vedo una piazza piena come mai per un concerto e sabato sarà tutto più grande". Un inizio straordinario per quella che si rivela essere una scelta vincente dell’amministrazione, che ha voluto salutare l’estate organizzando questa settimana speciale con una nota di leggerezza e di vivacità che i cittadini hanno dimostrato di apprezzare. Venerdì appuntamento alla Faleriense, con i ’Discoteca 89’, mentre sabato ci sarà la vera e propria ’Notte + Rosa’ su tutto il litorale elpidiense.

Nadir Tomassetti