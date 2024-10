Baldassarri all’attacco:: "Beni culturali chiusi"

"Il museo dei cantieri della civiltà marinara aperto nel 2021 nel palazzo Trevisani ed in cui è custodita la memoria storica della nostra città e la valorizzazione della tradizione marinara è chiuso e non è stato accessibile per tutta l’estate a residenti e turisti" a denunciarlo è la consigliera comunale del Pd, Elisabetta Baldassarri la quale accusa l’amministrazione comunale di essere incapace di programmare e gestire questo patrimonio non riuscendo a trovare nessuna soluzione per garantire le aperture e il museo è rimasto chiuso. Poi la consigliera comunale del Pd ricorda che venti anni fa si decise di investire nella parte storica. Detto questo, afferma che: "c’è un’opportunità di recupero delle Mura castellane per far diventare questo un luogo identitario , un intervento funzionale a ricucire il tessuto del centro storico rendendolo luogo di frequentazione al pari di Corso Castel San Giorgio e Rocca Tiepolo, accedendo ad un bando regionale ma l’Amministrazione da una dichiarazione del Vicesindaco tuttofare che non si comprende bene quali responsabilità abbia con la gestione dei lavori pubblici, sceglie volontariamente di non cofinanziare l’intervento, escludendosi dalla graduatoria dei progetti finanziati.

Secondo la consigliera sembra uno schiaffo alla valorizzazione del patrimonio culturale, ma "cosa ci si può aspettare da un’Amministrazione che, come primo biglietto da visita, ha perso il titolo di ’Città che legge’, una qualifica riconosciuta alle città al fine di promuovere e valorizzare quelle amministrazioni impegnate a svolgere con continuità sul proprio territorio politiche pubbliche di promozione della lettura. Va sottolineato, infatti, che non è presente nessuna traccia della città di Porto San Giorgio nell’ultimo elenco dei Comuni di ’Città che legge’ degli anni 2022 e 2023".

s.s.