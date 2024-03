Balestrieri: "Centro riuso. E’ una riorganizzazione"

E’ una sospensione temporanea quella del Centro del riuso comunale (in via Garda, adiacente la sede della Protezione Civile) "disposta per una riorganizzazione del servizio, alla luce degli aggiornamenti normativi oltre che delle novità che saranno inserite appena ci sarà l’aggiudicazione definitiva dell’appalto rifiuti" chiarisce il vicesindaco, Andrea Balestrieri. L’intento è di prendersi il tempo necessario per ripartire "con una gestione efficiente e puntuale, oltre che con un regolamento che porteremo in consiglio comunale, per normare gli aspetti relativi alle modalità di funzionamento del servizio, dalle tariffe al conferimento, al prelievo e al trasporto dei beni".

Un passaggio indispensabile perché "che fino ad oggi c’era solo linee guida che risalgono a oltre 10 anni fa per le quali si è resa necessaria una rivisitazione dettagliata. "Inoltre – conclude - la Regione ha avviato due azioni pilota che rientrano nel progetto europeo Interreg Europe 2Life per gestione e messa in rete dei centri del riuso delle Marche. A maggior ragione, perciò, è opportuno adeguare le attività della struttura di via Garda". Un obiettivo che vuole essere raggiunto nel più breve tempo possibile.