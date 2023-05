Ballo in strada per le giovani iraniane

Cinque adolescenti iraniane hanno ballato per strada con i capelli sciolti e liberi dall’hijab. Hanno scelto di farlo l’8 marzo, Giornata Internazionale della Donna, facendosi registrare mentre danzavano al ritmo di ‘Calm Down’ di Selena Gomez e Rema, con i loro corpi liberi di muoversi, esprimersi e mandare baci. A fare da sfondo allo spettacolo, i palazzi di Ekbatan, il quartiere ad ovest della capitale Teheran dove a settembre erano scoppiate le proteste contro il governo degli ayatollah, dopo la morte di Mahsa Amini, arrestata dalla polizia morale per aver indossato il velo islamico in modo scomposto. Così da quel quartiere, il video ha fatto il giro del mondo attraverso il web, per gridare la sete di libertà delle donne iraniane, perché in Iran la donna non può ballare in pubblico, né camminare per strada a capo scoperto. E a noi, che siamo coetanei di queste coraggiose ragazze, tutto ciò sembra assurdo e inconcepibile. Vorremmo ballare con loro, abbracciarle per unire la loro voglia di vivere alla nostra perché, certi gesti per noi scontati, in quel luogo diventano imprese eroiche. Avremmo voluto portarle via per non dover mai vedere un altro video. Quello in cui le stesse ragazze, rintracciate e arrestate per 48 ore, sono state costrette a mettere il velo e chiedere pubblicamente scusa. Vogliamo credere però che il loro gesto non sarà vano.

Classe III A