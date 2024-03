"Balneari in piazza, vogliamo regole certe"

"La nostra categoria ha proclamato lo stato di agitazione che, se il governo non si decide ad emanare norme certe sulla durata delle concessioni demaniali marittime, si trasformerà in una manifestazione nazionale a Roma, già fissata alle ore 11 del prossimo 11 aprile in piazza dei Santi Apostoli" a renderlo noto il presidente provinciale del SIB, Sindacato italiano balneari Confcommercio, Romano Montagnoli. Il fatto è che l’ennesimo proroga delle concessione scade quest’anno e gli stessi operatori sono i primi a ritenerne pressoché impossibile ottenerne un’ulteriore. Pertanto, se il Governo non interviene con un atto legislativo, entro quest’anno va applicata la direttiva europea Bolkestetn con la messa all’asta delle concessioni: "Purtroppo – evidenzia Montagnoli – siamo stati costretti ad indire le forme di lotta, di cui ho riferito e le altre che dovessero eventualmente rendersi necessarie per la mancata emanazione di un atto normativo chiarificatore sulla durata delle concessioni demaniali marittime vigenti che riguarda decine di migliaia di imprese balneari italiane attualmente operanti. Ricordiamo che le norme vigenti le quali stabilivano la scadenza al 2033 sono state disapplicate dalla Giustizia amministrativa, spostando la scadenza dal 2033 al 2023 "senza che il Palamento – lamentano i balneari – abbia ritenuto di dover sollevare conflitto di attribuzione per eccesso di giurisdizione davanti alla Consulta. Così facendo ha, di fatto, avallato l’inefficacia delle disposizioni appena varate con la legge 24 febbraio 2023 nr. 14. Per cui alcuni Enti concedenti (Comuni e Autorità di sistema portuale) stanno ponendo in essere le procedure amministrative per la messa a gara delle aziende operanti. Non si tratta solo di stabilimenti balneari ma anche di ristoranti, chioschi, campeggi e di tutto quanto insiste sul demanio. Duque – conclude Montagnoli - non è assolutamente rinviabile un intervento normativo che eviti la gestione confusa e caotica delle funzioni amministrative in materia con l’inevitabile conseguente contezioso che siamo costretti ad intraprendere presso le Autorità giudiziarie competenti. L’inerzia del Governo e del Parlamento rischia di distruggere un importante settore economico perfettamente efficiente e di successo. È’ di tutta evidenza – chiosa -la gravità della situazione e l’urgenza di un intervento normativo risolutivo".

Silvio Sebastiani