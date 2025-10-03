Bambini a scuola di ictus per salvare i loro nonni

Supereroi si diventa, sui banchi di scuola, nei giorni in cui si festeggiano i nonni. È il senso del progetto Fast heroes, una campagna didattica internazionale innovativa che mira a formare una sensibilità nelle giovani generazioni, perché possano riconoscere i segnali dell’ictus nel caso in cui colpissero i nonni. Alla Scuola Primaria Monaldi dell’Istituto Comprensivo Leonardo Da Vinci di Fermo è arrivato il primario di neurologia Patrizio Cardinali che ha parlato coi bambini, per insegnare loro a riconoscere i principali sintomi dell’ictus e a chiamare tempestivamente i soccorsi, il tutto attraverso attività ludiche, video e storie coinvolgenti. "Il progetto trasforma gli alunni in veri e propri supereroi capaci di salvare i loro nonni dall’ictus cerebrale, spiega Cardinali. Al centro della narrazione c’è il legame speciale tra nonni e nipoti, incarnato da Matteo, un bambino che diventa un eroe Fast per combattere il Trombo malefico e salvare la vita di Nonno Franco. Il cuore del progetto è l’acronimo Fast (che in inglese significa veloce), che sottolinea l’importanza cruciale del fattore tempo e aiuta a memorizzare i sintomi principali dell’ictus cerebrale".

I bambini imparano a capire se c’è una paresi facciale, se non si riesce a sollevare le braccia, se si perde la capacità di parlare correttamente, anche solo uno di questi sintomi richiede la necessità di intervenire in maniera rapidissima: "Il punto di forza di Fast heroes risiede nella sua capacità di insegnare in modo leggero e divertente i sintomi dell’ictus e, contemporaneamente, il numero da chiamare. Il programma ha incluso una vasta gamma di attività: materiali grafici, giochi, canzoncine orecchiabili e cartoni animati ricchi di particolari divertenti. Gli alunni della Monaldi hanno partecipato con incredibile entusiasmo e leggerezza". Un momento significativo è stata la restituzione finale alle famiglie, arricchita dalla presenza della neurologa Maria Cristina Acciarri responsabile della Stroke-Unit insieme a Patrizio Cardinali. I medici si sono messi in gioco con grande disponibilità, indossando le maschere da supereroi insieme ai bambini e rispondendo alle loro curiosità. Ascoltare le domande e le intuizioni dei piccoli è stato un aspetto particolarmente importante dell’evento. I neurologi hanno spiegato ai genitori presenti che il progetto è promosso dall’associazione internazionale Angels, un ente che si occupa di promuovere azioni nella popolazione e tra i professionisti per migliorare la prevenzione e la cura dell’ictus. La Neurologia di Fermo collabora da anni con Angels per migliorare il percorso intraospedaliero dello stroke. "Ci si augura – aggiunge Cardinali – che visto il successo riscontrato dal progetto Fast Heroes in questa prima esperienza, esso possa essere accolto ed esteso anche in altre scuole primarie della provincia fermana". La Neurologia di Fermo, infine, ha invitato tutti a partecipare alla giornata sulla prevenzione cerebrovascolare nella popolazione adulta che si terrà sabato presso la Croce Verde di Fermo, a partire dalle ore 15; nell’occasione verrà offerto uno screening gratuito sui principali fattori di rischio cerebro-vascolare.

Angelica Malvatani