Bancarotta milionaria Imprenditori alla sbarra

Avevano fatto sparire ben otto milioni di euro per non pagare i creditori. Per questo motivo 11 imprenditori dovranno comparire davanti al giudice di Fermo in quanto sono stati tutti rinviati a giudizio per bancarotta fraudolenta semplice, documentale e preferenziale, ma anche patrimoniale aggravata e continuata con la distrazione dei beni per evitare la pretesa da parte dei creditori dei compensi dovuti. Queste sono le principali accuse dalle quali gli 11 imprenditori calzaturieri, tutti di Montegranaro, saranno chiamati a difendersi in sede di processo penale. L’indagine era partita nel novembre 2021, quando i militari del Comando provinciale della Guardia di Finanza di Fermo avevano condotto, sotto l’egida della locale Procura della Repubblica, numerose indagini sulle procedure concorsuali e fallimentari di società di persone e di capitali, i cui approfondimenti informativi e investigativi erano culminati con la segnalazione all’autorità giudiziaria degli 11 imprenditori responsabili di illeciti in ambito societario e fallimentare e con la ricostruzione di una massa fallimentare di circa 8 milioni di euro di beni e denaro sottratti alle legittime pretese dei creditori. Tra questi un noto imprenditore di Montegranaro, proprietario di un brand molto famoso che, solo con la sua azienda, aveva commesso una distrazione di ben 3 milioni e 500mila euro. Tra le gravi condotte appurate dai finanzieri attraverso accurate ricostruzioni contabili e documentali, in un caso, sempre in una ditta di Montegranaro, era stata accertata la "scomparsa" di 45 veicoli - di cui uno venduto durante la stessa procedura fallimentare - dal parco auto di una società. In altri casi, casse contanti erano svanite nel nulla, libri e scritture contabili erano stati occultati per ostacolare la ricostruzione del reale patrimonio societario. Erano stati inoltre eseguiti bonifici non giustificati dall’attività di impresa ed arbitrarie ricariche di carte prepagate intestate a soggetti non aventi alcun rapporto con le società fallite. Infine, in un caso, erano state trattenute a carico dei dipendenti le ritenute fiscali e previdenziali, ma queste ultime, effettivamente, non erano poi mai state versate.

Fabio Castori