Bancomat, ok alla convenzione per avere lo sportello

E’ realtà l’affanno dei piccoli Comuni per salvaguardare i servizi alla comunità, come realtà è, la sensibilità di chi si impegna per mantenerli. E’ il caso del Comune di Montelparo, poco più di 700 anime, che dopo la chiusura della filiale di paese della Bcc e la concessione gratuita di un locale pubblico pur di mantenere lo sportello bancomat, ha avuto l’ok dalla Carifermo per la stipula della convenzione di tesoreria, tenuta in precedenza con l’altro istituto. "Si tratta di una convenzione molto importante per il Comune – commenta il sindaco Marino Screpanti – ha durata di cinque anni. Purtroppo le filiali bancarie dei piccoli Comuni stanno chiudendo – prosegue – a noi la chiusura è toccata nel 2021 e per avere lo sportello bancomat il Comune ha concesso uno spazio comunale. Possiamo contare su poste e della farmacia, ma dobbiamo fare i conti con il prossimo pensionamento del medico. Mantenere i servizi su un piccolo Comune è difficile ma necessario contro lo spopolamento".

Paola Pieragostini