Bancomat rubato per i pagamenti: denunciato

Al termine di serrate e complesse attente indagini i carabinieri di Sant’Elpidio a Mare hanno eseguito un arresto ai danni un abruzzese di 24 anni, già noto alle forze dell’ordine e sottoposto a misura cautelare agli arresti domiciliari in una comunità del posto. Il ragazzo, è finito in manette in esecuzione di un’ordinanza emessa oggi dal tribunale di Teramo che ha disposto la sostituzione della misura con la custodia cautelare. Questa decisione è stata presa a seguito di segnalazioni degli operatori della comunità riguardo al mancato rispetto delle regole da parte del giovane. Dopo le formalità di rito, il 24enne è stato trasferito presso la casa di reclusione di Fermo, a disposizione dell’autorità giudiziaria. A Porto Sant’Elpidio invece, i militari dell’Arma del posto hanno denunciato l’autorità giudiziaria un elpidiense di 35 anni, per il reato di indebito utilizzo di carte di pagamento. L’uomo è stato identificato dai carabinieri attraverso l’analisi di filmati provenienti dalle telecamere di esercizi commerciali, dove è stato ripreso mentre effettuava pagamenti. Si è scoperto che aveva utilizzato una tessera bancomat oggetto di furto ai danni un uomo di Porto Sant’Elpidio per effettuare tre operazioni di pagamento presso altrettanti esercizi commerciali della zona. Questi interventi evidenziano la costante presenza e determinazione dell’Arma nel garantire la sicurezza dei cittadini e nel contrastare l’illegalità sul territorio. I vertici del Comando provinciale fanno sapere che i carabinieri continueranno ad essere impegnati nella tutela della legalità e nell’individuazione dei responsabili di reati, contribuendo così a mantenere un ambiente sicuro e tranquillo per la comunità. Si invita la cittadinanza a collaborare attivamente con le forze dell’ordine e a prestare la massima attenzione per evitare di cadere vittima di reati predatori.