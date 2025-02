Banda del buco nella sala slot a Porto San Giorgio: magro bottino per il ladri, ma tanti danni

Porto San Giorgio (Fermo), 5 febbraio 2025 - Hanno atteso il momento propizio per colpire e sono entrati in azione nella notte con l’intenzione di svaligiare la sala slot situata nella zona nord di Porto San Giorgio, poco distante dal bar Mirò. I componenti della banda, dopo aver forzato la porta ed essersi introdotti in uno studio dentistico, hanno sfondato una parete divisoria e sono penetrati all’interno dei locali della sala scommesse, sbucando in corrispondenza delle casse. I malviventi, dotati di picconi, hanno praticato un buco di un metro e mezzo di altezza, incuranti del rumore prodotto dallo sfondamento.

Una volta entrati nell’esercizio commerciale hanno arraffato tutto il denaro presente, ovvero le poche banconote lasciata in cassa. Il grosso dell’incasso, infatti, come avviene ogni sera, era già stato depositato nella cassa continua della banca di fiducia. Sul posto, allertata dal proprietario, è intervenuta la polizia di Fermo, che ha subito avviato le indagini per dare un nome e un volto ai componenti della banda. Nonostante il colpo sia stato messo a segno alle 4 di notte, quando praticamente non c’era anima viva in giro, nessuno dei residenti nella palazzina dove si trova l’attività commerciale ha avvertito alcun rumore e i ladri hanno così potuto agire indisturbati. Gli agenti hanno acquisito le immagini registrate dal sistema di videosorveglianza interno dalle quali potrebbero arrivare indizi utili per risalire all’identità degli autori del furto. Un colpo pianificato nei minimi dettagli che lascerebbe ipotizzare l’azione di professionisti del crimine. Professionisti che, però, hanno trascurato il piccolo particolare dell’assenza di grosse somme di denaro all’interno della sala scommesse a quell’ora.