Bandi, Ciabattoni all’attacco:: "Poca trasparenza nella selezione"

"Bandi e Illusioni!" è il significativo titolo che la consigliera comunale del Pd, Catia Ciabattoni dà ad una nota stampa in merito alle modalità, secondo lei non molto trasparenti, utilizzate dall’amministrazione comunale per lo svolgimento di una selezione di personale finalizzata a coprire il posto di segretario del sindaco, che si è reso vacante a seguito delle dimissioni da parte di chi lo ha svolto finora: "Sono 63 gli uomini e le donne, giovani e meno giovani – evidenzia Ciabattoni – che hanno risposto al bando del Comune per un posto nell’ufficio di segreteria del Sindaco. Un numero di candidati al di sopra di ogni aspettativa (solo 3 per la precedente chiamata) a testimonianza della sete di lavoro che c’è nella società d’oggi anche per un part-time da 18 ore settimanali. Curriculum che sono stati esaminati e la scelta sarà a intuitu personae, così come previsto dal bando. Secondo lei, però quel che fa difetto agli amministratori è il modus operandi che va contro il buonsenso e la trasparenza, elementi essenziali di un rispettoso governo: "Infatti – spiega – chi abitualmente frequenta gli uffici di via Veneto non ha potuto fare a meno di notare, da alcune settimane, che sulla poltrona della segreteria del sindaco c’è seduta una professionista accanto alla dimissionaria come se stesse imparando usi e costumi per il passaggio delle consegne. Come è possibile se la graduatoria del bando non sia stata espletata? E soprattutto se questa figura dovesse risultare tra i 63 candidati quale trasparenza e legittimità avrebbe l’evidenza fatta dalla nostra giunta? E, infine, come mai nulla è scritto all’interno della sezione Amministrazione trasparente – bandi di concorso, dovuto per legge?".