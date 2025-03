Bandi e opportunità . Cna a supporto delle imprese

Restare uniti per incidere sul territorio e costruire possibilità per le imprese. È l’intento con il quale Carifermo, banca del territorio, ha pensato, insieme a Cna Fermo, ad un momento di confronto in programma per giovedì 13 marzo alle ore 17.30. "Bandi e opportunità 2025. Banca del territorio e confidi: ruolo e supporto alle pmi" è il titolo dell’approfondimento che sarà ospitato dalla sala conferenze Amedeo Grilli, nella sede Carifermo, col supporto del direttore generale di Carifermo spa.

"Ringraziamo Carifermo per essere vicina alla nostra Associazione – dichiara Emiliano Tomassini, Presidente Cna Fermo – e soprattutto alle esigenze delle aziende, oltre che per la stretta e proficua collaborazione che è riuscita ad instaurare con Unico, confidi di garanzia di cui fa parte anche Cna. E’ nostra ferma convinzione che vadano messe in campo sempre più spesso sinergie di questo tipo, per essere concretamente utili a imprese e territorio. La mission di Cna è stare al fianco di chi fa impresa e porre l’attenzione su incentivi, bandi e accesso al credito risulta oggi fondamentale".

"Grazie alla collaborazione di Regione Marche e Camera di Commercio Marche, aggiunge il direttore generale Cna Fermo Andrea Caranfa, saremo in grado di aggiornare imprenditrici e imprenditori su tutti i bandi e le opportunità attivi e di prossima uscita. Strumenti fondamentali, in cui associazione di categoria e banca del territorio collaborano, con l’obiettivo della crescita e dello sviluppo delle attività imprenditoriali".

Dopo i saluti introduttivi del Direttore Traini e del Presidente Tomassini, si passerà agli interventi degli esperti: Roberto Bene, direttore commerciale Carifermo Spa, Daniele Ascenzi, responsabile marketing Carifermo Spa e Paolo Mariani, Direttore Generale Unico Confidi. Le conclusioni saranno affidate al consigliere regionale Andrea Putzu, presidente della Commissione Consigliare Attività Produttive della Regione Marche.

Al termine del seminario si svolgerà l’assemblea elettiva del gruppo Giovani Imprenditori di Cna Fermo, per il rinnovo del Presidente e del gruppo direttivo. Il seminario è gratuito, i posti sono limitati, necessaria la registrazione al link: https://forms.gle/g5Z11bP4qVhnk3Qy8