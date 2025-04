Bandi e opportunità per le imprese

Associazioni e banca del territorio unite, per sostenere le imprese e gli imprenditori. Questo il senso delle azioni concrete messe in campo da Carifermo, Cna e Unico Confidi volte a sostenere e rilanciare l’economia del Fermano. E’ ciò di cui si è parlato nell’incontro ‘Bandi e opportunità 2025’ tenutosi a Valmir di Petritoli. L’iniziativa, organizzata in sinergia tra Carifermo, Cna e Unico Confidi si è svolta con l’obiettivo di informare gli imprenditori sulle opportunità di sviluppo legate ai bandi (regionali e nazionali) e diffondere la conoscenza sulle modalità di supporto alle imprese nel percorso di adesione e partecipazione, nel rispetto dei ruoli di: confederazione, banca e società. L’incontro di Valmir fa seguito a quello tenutosi nella sede centrale della Carifermo, ed ha visto una grande partecipazione di imprenditori, a dimostrazione dell’alto livello di interesse per la gestione dei bandi, strumento fondamentale per lo sviluppo aziendale. "La scelta di questo incontro – ha detto Emiliano Tomassini, presidente Cna Fermo – è data dalla volontà condivisa di raggiungere un’ampia platea di imprenditori. Cna è da sempre al fianco delle imprese e alla luce del cambiamento epocale che stiamo attraversando in primis per le conseguenze dei dazi trumpiani, siamo chiamati a potenziare il servizio di consulenza e sostegno agli imprenditori".

Un sostegno che Tomassini ha definito umano prima che economico, fatto di presenza e fiducia con le imprese. "La nostra storia si fonde con il territorio in cui crediamo e sosteniamo da 168 anni – ha fatto eco Ermanno Troiani direttore generale Carifermo Spa – questo insegna che di fronte alle attuali difficoltà economiche, bisogna essere dinamici, non mollare. Carifermo pertanto continua ad esserci con azioni pratiche, attente, di ascolto e disponibilità verso le imprese, da sempre la nostra ragione di esistenza ed efficienza". Di potenziamento dei ruoli nell’ambito di consulenze e sostegno, ha parlato anche Alessandro Molitari responsabile commerciale Unico Confidi. Di grande interesse in merito, l’intervento dell’assessore regionale alle attività produttive, Andrea Maria Antonini. "A breve – ha detto – sarà pubblicato dalla Regione un nuovo avviso Fesr su ‘Energia Imprese’ mirato ad agevolazioni per piccole, medie e grandi imprese al fine di ottimizzare risparmio ed efficienza energetica. La misura prevede contributi a fondo perduto e finanziamenti agevolati su base economica di 20 milioni di euro, di cui 14 per finanziamenti a tasso zero".

Paola Pieragostini