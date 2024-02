Bandiera arancione a Monterubbiano

Anche per il triennio 2024/26 il Touring club italiano, ha rinnovato il riconoscimento della ‘Bandiera Arancione’ al Comune di Monterubbiano. La cerimonia di consegna del vessillo, si è tenuta alla Bit di Milano. C’erano il sindaco Meri Marziali, affiancata dai consiglieri Beatrice Mancini e Giampiero Polini. Il vessillo di qualità turistico ambientale, viene infatti assegnato da Tci (attraverso un lungo processo di certificazioni) ai Comuni dell’entroterra che si distinguono nelle eccellenze ambientali, culturali, enogastronomiche, di innovazione sociale e altri parametri in grado di incidere sulla promozione del turismo e che pertanto concorrono a creare reali condizioni di rilancio del territorio nonostante le situazioni di marginalità. Il Comune di Monterubbiano rientra nei 277 Comuni d’Italia che hanno mantenuto il riconoscimento Bandiera Arancione, per il cui triennio attuale, il Touring club italiano, ha aggiunto altri quattro amministrazioni.