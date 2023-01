Bandiera Blu, il Comune rivuole il prezioso vessillo

"Ci siamo mossi. Abbiamo portato la documentazione a Roma. Sono cauto e speriamo di poter tornare a fregiarci di questo vessillo". È la risposta che, in occasione del discorso di fine anno, il sindaco Valerio Vesprini ha dato in merito alla questione della Bandiera Blu di cui a giorni si saprà se Porto San Giorgio sarà riuscita a riavere dopo che le è stata negata per 4 anni di seguito dal 2019 al 2022. Oltre ad essere ’cauto’ il primo cittadino è apparso pure un po’ freddino sulla questione per cui si potrebbe dedurre che forse non si straccerà le vesti in presenza di un eventuale nuovo diniego. Naturalmente sostiene di ritenere molto importante il recupero di quel vessillo che rappresenta il riconoscimento alle località balneari per la qualità delle acque e dei servizi e le misure di sicurezza. Quindi strumento formidabile per la promozione turistica. E’ stato negato a Porto San Giorgio a causa degli sversamenti inquinanti alla foce dei fossi Petronilla e Vallescura con conseguenti divieti di balneazione. La riconquista della bandiera è inserita tra le priorità del programma elettorale di Vesprini, con il risanamento dei fossi a cui la nuova amministrazione si è dedicata già nei primi mesi del suo insediamento, tramite l’assessore all’ambiente, Fabio Senzacqua.

Sulla questione Bandiera Blu si è fatto sentire pure l’ex sindaco, Nicola Loira, il quale si dice sicuro che "quest’anno tornerà a sventolare sulla spiaggia di Porto San Giorgio perché, come prevede il regolamento della FEE, la Fondazione che l’assegna, sono trascorsi 4 anni in assenza di rilevamenti significativi da quando, era il 2019, si verificarono sversamenti inquinanti alla foce del Vallescura".

Sarebbe questo il motivo della riconsegna della bandiera, oltre al fatto che anche la sua amministrazione si sia impegnata nella pulitura dei fossi e che il litorale sia stato suddiviso in sette zone in modo che eventuali problemi sul Vallescura non invalidino tutto il mare sangiogese, ma restino circoscritti alla foce. Prima il litorale era diviso in tre zone. nord, centro e sud per cui nel caso di un rilevamento non conforme alla foce del Vallescura, gli effetti si risentivano per 300-400 metri su tutta la zona nord dell’arenile. Dunque, vi sono più che buone possibilità, se non addirittura la certezza, di riassegnazione quest’anno della bandiera blu. A giorni, come già detto, l’annuncio ufficiale da parte della Fee.

Silvio Sebastiani