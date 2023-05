Bandiera blu, il Fermano fa poker Qualità del mare e servizi al top

Il cielo è sempre più blu, per il fermano. C’è anche Porto San Giorgio con Fermo, Pedaso e Altidona, a conquistare la bandiera blu, per la cittadina è un ritorno dopo tre anni di stop per mancanza di requisiti. Il sindaco Valerio Vesprini parla di una notizia tanto attesa notizia: "Il comune di Porto San Giorgio esporrà in tutta la costa la tanto desiderata Bandiera blu. Insieme all’assessore Senzacqua ed insieme al presidente Fee Claudio Mazza abbiamo ritirato l’ambito vessillo". Una buona notizia per tutti, più Bandiere blu ci sono sulla costa e più è facile promuovere un territorio dal punto di vista turistico, per questo si esulta anche a Fermo, che la conquista per l’ottava consecutiva dell’attuale amministrazione comunale.

Alla cerimonia di consegna erano presenti il Sindaco Paolo Calcinaro e l’assessore alle Politiche Ambientali Alessandro Ciarrocchi, un riconoscimento che premia nuovamente Fermo per la qualità delle acque di balneazione, per progetti e i servizi ambientali. La Fee Italia valuta ogni anno la qualità delle spiagge, in funzione della pulizia delle acque e dell’efficienza dei servizi, per il sindaco Calcinaro è una bella soddisfazione per niente scontata: "La Fee che decide le bandiere italiane è stata più che chiara: senza ciclabilità bandiere a rischio. E noi siamo sempre più pronti. Grazie al lavoro degli uffici, di Pierpaolo Ferracuti e degli assessori Alessandro Ciarrocchi e Annalisa Cerretani. E ben tornata a Porto San Giorgio che torna bandiera blu grazie al lavoro del sindaco Valerio Vesprini e dell’assessore Fabio Senzacqua, continuiamo a lavorare insieme".

L’assessore all’ambiente Alessandro Ciarrocchi pensa ad una festa da condividere con le altre cittadine coinvolte, per Annalisa Cerretani, assessore al turismo, la bandiera blu è una nuova responsabilità per una vocata al turismo e all’ospitalità. Ma la Bandiera blu è anche accessibilità e attenzione al sociale, oltre che all’ambiente e ai servizi per il turismo. Nel 2023 sono 226 le località rivierasche insignite del riconoscimento così come 84 approdi turistici, sono 18 le città marchigiane premiate. Le spiagge coinvolte sono invece 458. Giuseppe Galasso, vice sindaco di Pedaso, presente a Roma per ritirare il riconoscimento, sottolinea: "Piena soddisfazione per l’undicesima Bandiera Blu. Avevamo promesso di mantenere gli standard per ottenere il riconoscimento e nonostante i criteri di valutazione siano sempre più esigenti, lo stiamo facendo. Il riconoscimento è dedicato alla comunità, agli operatori del settore ricettivo e alle scuole". Soddisfatta anche Giuliana Porrà, sindaco uscente di Altidona. "La terza Bandiera blu – spiega – è una grande emozione data dal primo riconoscimento ottenuto nel mio mandato oggi in scadenza, nel 2021 e in piena pandemia. Ringrazio la sensibilità dei cittadini verso le tematiche ambientale e l’impegno nella formazione in questo settore, condiviso con la scuola".