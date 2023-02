Sono stati rifinanziati dall’amministrazione comunale di Amandola con un fondo di 25.000 euro, i buoni alimentari per le famiglie in difficoltà, le domande dovranno essere presentate al massimo entro il 16 febbraio presso gli uffici del Comune.

Dando successione ai fondi istituiti in occasione del covid, l’amministrazione ha aperto le iscrizioni al fine di stilare le graduatorie degli aventi diritto al contributo di sostegno alimentare. In base ai requisiti di legge e redditi Isee, ogni famiglia potrà presentare al massimo una richiesta entro e non oltre il 16 febbraio, per attingere ai buoni spese alimentare per i beni di prima necessità.

Gli aventi diritto riceveranno un’apposita scheda dove sono caricate in base ai requisiti 200 o 300 euro che potranno essere spese in beni di prima necessità presso i negozi convenzionati di Amandola: alimentari e farmacie.

Nel medesimo bando è prevista anche la possibilità di accedere alle agevolazioni per il servizio di mensa scolastica per l’anno 2022-2023.

Si tratta di misure di sostegno in favore delle famiglie in difficoltà soprattutto in questo momento.

Infatti, negli ultimi mesi per effetto dell’aumento delle materie prime la spesa delle famiglie ha subito un notevole incremento.

a. c.