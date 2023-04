Bando del Gigli, mozioni in Consiglio

Quello di stasera (ore 20) sarà un penultimo consiglio comunale (ne sarà convocato un altro per l’approvazione del bilancio consuntivo) in cui il clima elettorale invaderà la sala consiliare anche grazie alle mozioni presentate dalla minoranza. Con quella relativa al bando per la concessione in locazione dello spazio commerciale del ‘Gigli’, il consigliere di minoranza (Fd’I) Giorgio Marcotulli chiede la sospensione della procedura ed ha invitato i cittadini a intervenire numerosi alla seduta: "Se anche voi, come me, credete che quel bando sia stato costruito ad hoc, con tempi ristretti e a ridosso della campagna elettorale, con il solo scopo di impedire un’ampia e libera partecipazione, c’è solo una possibilità di fermare questa ingiustizia: partecipare in massa al consiglio comunale in cui si discuterà la mia mozione in cui chiedo di fermare il bando. Sono certo che, a quel punto, la giunta e la maggioranza dovranno rivedere le loro posizioni".

La consigliera di minoranza (5S) Moira Vallati, invece, ha presentato una mozione sul cimitero: "Come segnalato più volte da diversi cittadini, da tempo nel lato ovest del cimitero si verificano copiose infiltrazioni di acqua piovana che raggiungono persino i loculi. I parenti dei defunti si impegnano come possono per asciugare l’acqua, anche per evitare spiacevoli e rovinosi incidenti. Le infiltrazioni sono dovute alla accertata necessità di rifare la guaina di protezione del tetto che, ormai usurata e divelta, risulta inadeguata. Ormai ci sono pezzi di intonaco che si staccano dal soffitto e la situazione è diventata pericolosa per cui i lavori devono essere fatti con assoluta urgenza". "La situazione è molto grave – aggiunge Marco Fioschini (5S) – e lo è di più il fatto che i cittadini devono ripetutamente intervenire e che siano rimasti inascoltati".

m. c.