Bando della diocesi per animatore di comunità

Un lavoro vero e proprio, ma al servizio della comunità. Dopo l’ultimo bando di selezione avvenuto nel 2021, l’Arcidiocesi di Fermo, in collaborazione con il Progetto Policoro ripropone il ‘Bando 2024’ per la selezione del nuovo animatore di comunità. La scadenza del bando è prevista per le 15 di mercoledì 20 settembre. L’animatore di comunità è la figura di riferimento del progetto Policoro e svolge un’attività di animazione nel territorio dell’Arcidiocesi di Fermo, lavora tra Fermo e Civitanova e si occupa di incontrare i giovani nelle scuole, nelle associazioni, negli oratori, nei loro ambiti di vita, per diffondere una nuova cultura del lavoro basata sulla dottrina sociale della Chiesa. Stimola e accompagna nuove idee imprenditoriali, cura il rapporto con il Vescovo, con il tutor e tutta l’equipe; si relaziona con il clero, fa orientamento al lavoro, partecipa alle formazioni nazionali regionali ed intesse reti nel territorio. "La bellezza di diventare ’Animatore di Comunità’ consiste proprio nel crescere nella dimensione personale e sociale attraverso un processo spirituale e culturale fatto di incontri, relazioni, testimonianze ed accompagnati dalle equipe nazionale, regionale e diocesana", spiegano dalla Diocesi. Il bando è rivolto a giovani tra i 20 e i 32 anni, studenti universitari, inoccupati, disoccupati o parzialmente occupati, residenti o domiciliati in uno dei Comuni dell’Arcidiocesi di Fermo.si tratta di una regolare attività lavorativa, per il primo anno la borsa di studio prevista è di circa 3 mila e 200 euro, che salgono a 8 mila e 500 per il secondo e il terzo anno, per un impegno che non supera le 19 ore settimanali, orario flessibile, buona libertà organizzativa, compatibilità con impegni accademici, formativi, ed altre attività lavorative part-time. La domanda di partecipazione dovrà essere inviata via e-mail all’indirizzo [email protected].