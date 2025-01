Avviato il bando di gara per la riqualificazione dell’antica stazione ferroviaria di Grottazzolina. L’Amministrazione guidata dal sindaco Alberto Antognozzi durante l’estate appena trascorsa, aveva annunciato il progetto di recupero della vecchia stazione, ciò grazie al finanziamento ottenuto che poteva consentire di avviare la pratiche. Si tratta di riqualificare la vecchia stazione ferroviaria che faceva parte della linea che collegava Porto San Giorgio ad Amandole, edificio che ha sempre rivestito un valore emotivo particolare per la popolazione grottese.

"Il progetto di recupero è diviso in due parti – spiega Antognozzi -. La prima parte prevede la riqualificazione strutturale dell’edificio, abbiamo un finanziamento di circa 400.000 euro di cui 60% con fondi regionali e il 40% con risorse del Comune. Questo ci permetteranno di riqualificare un edificio abbandonato da decenni, che fa parte della storia collettiva del paese per trasformarlo un punto d’incontro con varie funzioni: culturali, sociali e turistiche. Il bando per l’assegnazione dei lavori è stato già avvito, contiamo di poter avviare il cantiere entro l’inizio della primavera di quest’anno".

Il secondo passo sarà una riqualificazione dell’area intorno alla vecchia stazione, che consentirebbe anche una miglioria urbanistica per il paese. "Il progetto complessivo però prevede una riqualificazione complessiva della zona – continua Antognozzi – con la realizzazione di un sentiero ciclo pedonabile con finalità sociali e turistiche. Il progetto esiste già e stiamo lavorando per poter attingere ad un finanziamento che ci possa consentire di realizzare anche questa parte del programma di recupero".