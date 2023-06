Bando per accedere ai contributi Rimborsi fino a 5mila euro

PORTO SAN GIORGIO

Indetto il bando per accedere ai contributi da parte delle famiglie con persone con disturbi dello spettro autistico per le spese sostenute. La domanda va corredata da: certificazione della diagnosi riconosciuta dall’istituto superiore della sanità. Entro il 30 giugno le famiglie interessate possono presentare al Comune di residenza la seguente documentazione: domanda di contributo corredata da: certificazione della diagnosi di autismo; progetto educativoriabilitativo predisposto da cui si desume la prescrizione degli interventi; dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante le spese sostenute nel periodo 1.04.2022 - 31.03.2023 per interventi ucativiriabilitativi basati sui metodi riconosciuti dall’istituto superiore della sanità. Le spese ammissibili debbono essere state sostenute ovvero pagate e quietanziate nel suddetto periodo. Entro il 10 luglio i Comuni trasmettono agli ambiti sociali le domande pervenute con relativa documentazione- Gli Ats a loro volta provvederanno entro il 10 agosto ad inserirle nella piattaforma Siform 2. In considerazione dello stanziamento disponibile di 250.000 euro il contributo verrà concesso a concorrenza del 100X100 e comunque non superiore al tetto di spesa ammissibile per utente che è massimo 5.000 euro.