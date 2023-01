È stato pubblicato il nuovo bando per il Servizio Civile Universale finalizzato a selezionare 71.550 operatori volontari per progetti che si realizzeranno tra il 2023 e il 2024 in Italia e all’estero. L’opportunità è rivolta a giovani fra i 18 e i 28 anni ed è previsto rimborso con un assegno mensile pari a 444,30 euro.

Gli interessati debbono presentare domanda di partecipazione entro il 10 febbraio 2023. La Caritas diocesana di Fermo mette a disposizione 22 posti: abitare la comunità Marche 10 posti; il futuro siamo noi – 8 posti; quallo che io sono tu sarai – 4 posti. Per ulteriori informazioni e precisazioni 0734.229504 – 340.7045215. Il Servizio Civile è la scelta volontaria di dedicare alcuni mesi della propria vita al servizio di difesa, non armata e non violenta.