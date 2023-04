Bando per sport e cultura

Emanato dal Comune il bando relativo alla manifestazione di interesse per l’offerta di servizi culturali e sportivi riservati a giovani e per la cui frequenza l’Amministrazione eroga contributi alle famiglie. Possono presentare domanda gli operatori in ambito sportivo eo culturale che abbiano la sede legale o operativa a Porto San Giorgio quali Associazioni di volontariato, società cooperative, Polisportive, organizzazioni Onlus e altri soggetti che svolgano attività con finalità sportive eo culturali a favore di minori e ragazzi. Gli operatori che presentano la manifestazione di interesse dovranno: impegnarsi ad utilizzare personale con qualifica e in numero adeguato al numero di iscritti; garantire la conformità delle strutture non scolastiche utilizzate, alle vigenti normative in materia di igiene e sanità, prevenzione degli incendi, sicurezza degli impianti e accessibilità; impegnarsi ad accogliere i minori senza alcuna discriminazione; dichiarare di non aver commesso infrazioni o avuto richiami per irregolarità gravi nella conduzione dell’attività da parte di amministrazioni pubbliche. Le domande di partecipazione alla manifestazione d’interesse devono essere presentate entro le ore 13 del giorno 30 aprile.