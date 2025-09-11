Bando per universitari con disabilità: "È inaccessibile, regole da cambiare"

Seppur lodevole in termini di inclusione e sostegno al diritto allo studio anche per i meno fortunati, rischia di restare una operazione solo di facciata quella del bando dell’Erdis (ente regionale per il diritto allo studio) per sostenere studenti universitari con disabilità gravissima con un assegno di cura forfettario (di 10mila euro) quale contributo alle spese sostenute per pagare personale qualificato che assista lo studente durante il corso di studi. Il fatto è che il bando contiene una pregiudiziale penalizzante, recepita da disposizioni nazionali: è riservato a studenti iscritti ad università statali e non statali, legalmente riconosciute, la cui sede è nel territorio della regione Marche. Al bando dello scorso anno, ha partecipato un solo studente, S.D., 33enne elpidiense, affetto da gravissima disabilità che non è stato ammesso. Come mai? "Lo studente non era in possesso del requisito di iscrizione a una Università con sede nella regione Marche" ha motivato l’Erdis. Il ragazzo da quattro anni è iscritto alla Facoltà di Scienze Politiche all’università telematica eCampus che ha sede a Milano. "La nostra è stata una scelta obbligata perché eCampus era l’unica effettivamente accessibile a fronte delle peculiari necessità di nostro figlio e del diploma semplificato" spiegano i familiari del ragazzo che hanno cercato di capire la ratio di una iniziativa che, così concepita, nelle Marche, è destinata a restare inefficace. Si sono rivolti all’ente locale, a rappresentanti regionali per capire come bypassare un criterio nazionale che mal si adatta alla realtà regionale. Hanno anche scritto poche settimane fa, (senza risposta) al governatore Francesco Acquaroli: "Il fatto è che la Regione ha pieno titolo a farsi parte attiva nelle sedi istituzionali opportune, in primis la Conferenza Stato-Regioni, affinché siano modificate o integrate le disposizioni nazionali che limitano la fruizione di diritti fondamentali. La formazione rientra, infatti, tra le materie di legislazione concorrente e costituisce una delle prerogative regionali più rilevanti". L’hanno invitato a verificare quanti sono stati i beneficiari del bando "per evitare che si traduca in un annuncio privo di ricadute reali"; hanno chiesto di promuovere una modifica regolamentare per consentire agli studenti marchigiani con disabilità gravissima, iscritti a università non aventi sede nelle Marche, di accedere ai benefici in ossequio al principio di uguaglianza sostanziale sancito dalla Costituzione, e di attivarsi in sede di Conferenza Stato-Regioni per eliminare il vincolo della sede territoriale dell’ateneo. Risultato: l’Erdis ha appena ripubblicato il bando, identico a quello precedente. "Ma se un’università privata nelle Marche non c’è, che senso ha proporre un bando simile? Considerando le perplessità e le eccezioni segnalate, che senso ha riproporlo identico a quello andato deserto l’anno scorso? A che pro un bando che promette inclusione e diritti allo studio per tutti, se poi gli interessati non sono messi in condizione di usufruirne?".

Marisa Colibazzi