Bando periferie, Nicolai al sindaco: "In Consiglio il progetto di Tre Archi"

"L’Amministrazione comunale di Fermo a guida Calcinaro, grazie all’intervento di ottobre 2016 del Governo Renzi e poi in seconda fase anche dal governo Gentiloni nel dicembre 2017, ha acceduto con il proprio progetto al Bando Periferie con un finanziamento di oltre otto milioni per la riqualificazione urbana, sociale e culturale del quartiere Lido Tre Archi; frazione del nostro Comune che si contraddistingue per la sua vocazione turistica e per la sua vivacità multiculturale ma che purtroppo spesso è balzato all’onore delle cronache per alcuni fatti di devianza". A parlare è il consigliere del Pd Paolo Nicolai. "Il Partito Democratico – aggiunge – nel corso di questi anni con i suoi amministratori ed esponenti politici ha fatto pressioni nei confronti del Comune perché queste risorse fossero spalmate nel modo più congruo possibile nell’area della costa nord del nostro Municipio. Questo per alcune infrastrutture è stato predisposto ed in corso di applicazione. Lo stesso Pd ha poi fatto riferimento all’opportunità che il progetto abbia un’omogeneità nel suo insieme in un’ottica di sviluppo e di piena integrazione futura nel tessuto cittadino. Attualmente il progetto sta andando avanti con una serie di cantieri in apertura, alcune opere più riuscite e che sono già state inaugurate e altre meno convincenti (vedi copertura polivalente). Vista l’importanza dell’investimento abbiamo chiesto al sindaco di presentare in Consiglio comunale, così da rendere partecipe l’intero assise, tutto il piano di sviluppo del quartiere; sia dal punto di vista infrastrutturale sia dal punto di vista della progettualità sociale e culturale. Così da poter focalizzare nel modo più condiviso possibile lo stato delle opere ed il loro effettivo utilizzo nello sviluppo della frazione".