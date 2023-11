Bando riaperto: altre 70 domande e solo 11 in attesa

Nei giorni scorsi, il consigliere di Fd’I, Gionata Calcinari aveva sollevato dubbi e polemiche sulla questione dei trasporti scolastici ai quali, ora, risponde l’amministrazione. "Il bando per usufruire del trasporto scolastico è stato aperto per ben due mesi e le 400 domande pervenute a metà luglio, sono state tutte soddisfatte. Avremmo potuto lasciare ai genitori ritardatari la problematica di come portare i figli a scuola ma – spiega il sindaco Alessio Pignotti – lavoriamo nell’ottica di soddisfare le esigenze della cittadinanza e di non creare disagi, così abbiamo riaperto il bando per chi non aveva presentato la domanda". Riapertura dei termini avvenuta a 4 giorni dall’inizio dell’anno scolastico, quando le tratte degli scuolabus erano tutte rodati "e si aveva contezza del numero effettivo dei fruitori del servizio". Sono state 71 le ulteriori domande (+7% rispetto al passato): "Abbiamo soddisfatto immediatamente 40 istanze e poi ulteriori 20. Sono solo 11 i minori in lista di attesa. Surreale affermare che il trasporto scolastico è per pochi eletti". Circa l’esternalizzazione parziale del servizio alla Steat, "al di fuori delle due linee affidate da un paio di anni, il ricorso ad autisti esterni è residuale, in occasione di sostituzioni o sovrapposizioni di orario". Il nuovo scuolabus "viene usato come mezzo di scorta in caso di guasto e dovrà sostituire quello che entro fine anno, dovrà essere rottamato". Sull’aumento delle tariffe, "torno a ribadire che non abbiamo voluto, né attuato alcun incremento ma semplicemente applicato l’adeguamento Istat".