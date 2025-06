Bando sui centri commerciali naturali: finanziamento di 66mila euro

Un po’ di risorse per ricominciare a investire sul centro storico. È il contributo che è stato concesso al Comune di Fermo nell’ambito del bando sui centri commerciali naturali. L’Ente si è visto riconosciuto un finanziamento di 66mila euro a fronte della presentazione di un progetto dal nome del tutto significativo, "Centro vivo", che integra e aderisce a quello aggregato presentato da alcuni esercizi commerciali del centro chiamato "Città di Fermo – Natural shopping center", dopo aver partecipato al bando regionale "Sviluppo e valorizzazione dei centri commerciali naturali". Nel progetto presentato dal Comune sono previsti interventi di sistemazione del decoro e dell’arredo urbano di Piazza e del Centro storico, l’incremento della videosorveglianza del centro storico, la sistemazione di vie del centro, con l’installazione di una apposita segnaletica, coordinata alla segnaletica turistica della Città, per valorizzare il centro storico e le attività che vi operano. Per il sindaco Paolo Calcinaro si tratta di un finanziamento importante "con cui potremo fare importanti lavori di decoro nel centro storico e varie attività commerciali che stanno dando sempre più qualità al nostro centro storico potranno investire con contributi a fondo perduto. E’ già la terza volta che a questa amministrazione viene riconosciuto questo contributo, per cui ringrazio per il lavoro l’assessore Mauro Torresi che ha costruito una forte collaborazione tra l’amministrazione comunale e gli esercizi commerciali".

Aggiunge il vice Sindaco e assessore al commercio ed alla sicurezza Mauro Torresi: "Con gli interventi che metteremo in campo nel centro storico e che vanno dal decoro urbano alla sicurezza, cercheremo di contribuire all’obiettivo di una città sempre più curata, rendendo più vivi e accoglienti gli spazi urbani popolati di attività commerciali e frequentati da cittadini e visitatori, così da favorire una permanenza più piacevole; migliorando l’arredamento urbano; incrementando la sicurezza per le attività commerciali e per i turisti; fornendo ulteriori informazioni a chiunque si trovi a visitare la città. Un grazie alle attività commerciali che si sono messe insieme nella presentazione del loro progetto in forma aggregata e che noi supporteremo".