Bandoneon, esce oggi il nuovo disco di Daniele di Bonaventura

È ormai considerato uno dei suonatori di bandoneon più originali e talentuosi del mondo il fermano Daniele Di Bonaventura, un musicista di grande qualità che oggi raggiunge un nuovo importante traguardo. Esce infatti proprio oggi Roots, il 17esimo album di Di Bonaventura, frutto della collaborazione con Arild Andersen. L’album è in uscita su cd e digitale per la Tuk Music, l’etichetta di Fresu. È il primo invece per il contrabbassista norvegese Arild Andersen, vera e propria star del jazz europeo, che dal 1970 incide regolarmente per la storica etichetta tedesca ECM. L’incontro tra i due musicisti è stato propiziato nel 2017 dal compianto batterista Paolo Vinaccia, storico collaboratore di Andersen, che aveva chiamato Di Bonaventura a unirsi a loro per formare un nuovo trio, per poi dall’anno successivo consolidarsi in una collaborazione che dura fino ad oggi. La musica originale scritta dai due componenti ha un sapore di estrema eleganza e raffinatezza, dal sound mediterraneo alle soffuse sonorità del Nord Europa fino ad arrivare alle rarefatte atmosfere dell’artico. Il prezioso lavoro di produzione di Stefano Amerio esalta i singoli strumenti mettendo in evidenza la ricerca sul suono; Roots getta un ponte ideale tra iperborea e Sudamerica attraverso il mediterraneo. L’opera della copertina è opera Mario Fois, artista di rilevanza internazionale. Nato a Fermo (nelle Marche), Daniele di Bonaventura, compositore-arrangiatore, pianista-bandoneonista, ha coltivato sin dall’inizio della sua attività un forte interesse per la musica improvvisata pur avendo una formazione musicale di estrazione classica (diploma in Composizione) iniziata a soli 8 anni con lo studio del pianoforte, del violoncello, della composizione e della direzione d’orchestra. Le sue collaborazioni spaziano dalla musica classica a quella contemporanea, dal jazz al tango, dalla musica etnica alla world music, con incursioni nel mondo del teatro del cinema e della danza. Ha suonato nei principali festival italiani ed internazionali in oltre 40 paesi