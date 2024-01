Baraonda, così il Carnevale è raddoppiato

E’ stato fissato dall’ 8 al 21 febbraio il periodo carnevalesco, in cui a Fermo e a Porto San Giorgio vi sarà licenza di "pazziare". Sotto l’egida di "Baraonda", il carnevale presentato come "unico" fra le due città e, quindi, uno dei rari casi in cui le stesse, che alcuni vorrebbero si unissero in un cuor solo ed un’anima sola, hanno trovato il modo di collaborare con la direzione artistica di Marco Renzi. Ma che fatica nel cercare di distribuire nel modo il più possibile equo l’intenso programma di iniziative da distribuire per lo svolgimento in ciascuna delle due città. In alcuni casi si è dovuto far ricorso a dei "buffi" compromessi. In quale altro modo, infatti, va considerato che il carnevale viene definito insieme dalle due amministrazioni, salvo prevedere l’effettuazione, di due diverse e distinte sfilate di gruppi mascherati: a Fermo domenica 19 febbraio e a Porto San Giorgio, martedì 21 febbraio. Altrettanto è avvenuto con i Re Carnevale: infatti ne sono stati previsti due: uno regnante a Fermo e l’altro a Porto San Giorgio. Sono state inoltre previste le due maschere più rappresentative: Mengone per Fermo e Lu Cuca, per Porto San Giorgio. Viene spontaneo chiedersi: si può pensare di unificare un’intera città quando non si riesce a farlo neanche in applicazioni scherzose e di scarso valore? La manifestazione l’anno scorso ha avuto uno straordinario successo. Chiaramente dovuto al fatto che riprendeva a tenersi dopo due anni di interruzione a causa del Covid. I pubblici amministratori, comunque, sperano che ciò possa ripetersi quest’anno. I gruppi mascherati scelti a partecipare sono in numero di 16, quattro pià del 2023. Il percorso del corteo sempre lo stesso e da ripetere due volte: via Giordano Bruno, viale Buozzi, viale Cavallotti e viale don Minzon, via Bruno e piazza Matteotti. Agli eventi promossi comuni si uniranno: il 9 febbraio "Carnevale con il cuore/cena in maschera organizzata dalla Croce Azzurra a villa Bonaparte e "Festa di Carnevale per famiglie a partire dalle ore 16 del 12 febbraio: musica ed animazione nella struttura coperta e riscaldata del circolo ricreativo Don Bosco; sfilata delle maschere, pennette gratis per tutti. Ingresso libero. Prenotazioni tavoli 340.00489 Il cartellone degli eventi per il Carnvale saranno presentati mercoledì 8 febbraio alle ore 11,30 nel foyer del teatro comunale di Porto San Giorgio.

Silvio Sebastiani