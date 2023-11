Baratto amministrativo: "Segnale di civiltà e senso di comunità. Misura che funziona"

Prendersi cura delle cose pubbliche, per sostenere la vita di tutti. È il senso del baratto amministrativo, una misura prevista per legge che consente ai cittadini meno abbienti di pagare parte delle tasse comunali in termini di servizi resi alla comunità. Fermo è un comune virtuoso, uno dei primi a mettere in atto tale possibilità, grazie all’idea che nel 2017 l’allora consigliere comunale Stefano Paci ha avuto. In questi giorni è stato pubblicato un nuovo annuncio che apre a questa possibilità, Fermo è già salita alla ribalta nazionale per i primi progetti realizzati: "Fin da subito ci sono state le realizzazioni di decoro urbano di due cittadini che hanno partecipato al bando, spiega il sindaco Paolo Calcinaro, realizzando opere di pubblica utilità come due murales rispettivamente al Centro Montessori nel 2017, all’interno del quale sono impresse anche le parole dell’insegnante fermano Marco Moschini, e nel sottopassaggio in zona San Francesco nel 2018, una pittura murale di 40 metri lineari per due metri di altezza".

Opere che restano per sempre in due angoli della città, a testimoniare di un patto di collaborazione tra due artisti e Fermo. Ci sono state anche persone che si sono proposte per curare il verde pubblico, per il decoro urbano, per qualunque cosa possa essere utile per la città, grazie alle proprie capacità. Nei giorni scorsi è stato pubblicato sulla home page del sito comunale www.comune.fermo,it l’avviso sul baratto amministrativo, questa opportunità che dà modo ai cittadini in difficoltà con le tariffe comunali, come Imu, Tari e alcuni servizi, come ad esempio trasporto scolastici, nido e lampade votive, e con Isee non superiore a 13 mila euro, di mettersi a disposizione del Comune stesso per eseguire lavori utili alla collettività, in una logica di solidarietà reciproca. Le domande potranno essere presentate entro il 30 novembre 2023. In consiglio comunale già nel 2016 sono stati approvati i criteri di assegnazione e le condizioni per la realizzazione di interventi che possono essere eseguiti da singoli cittadini, cittadini associati o associazioni, con finalità di interesse generale. Prosegue il sindaco: "Un segno di civiltà e comunità. Si rinnova una misura che è un momento di vicinanza alla popolazione, il baratto amministrativo in questi anni ha sempre riscosso successo ed ha dato risultati. Rinnoviamo l’invito a chi è in difficoltà a proporre la propria adesione a questa progettualità". Il baratto è sempre stato mantenuto in bilancio, dall’ex assessore Savino Febi prima, oggi da Alberto Scarfini che spiega come si tratti di una "misura che va incontro alle fasce più deboli per il pagamento dei tributi locali attraverso prestazioni che sono poi utili per l’intera comunità. Una misura che è stata sempre valida e che riproponiamo perché le buone idee di Paci e di Febi meritano di essere mantenute".

Sono ammessi al bando "Baratto Amministrativo" i singoli cittadini residenti e le formazioni sociali costituite in forme associative stabili e giuridicamente riconosciute. Si deve essere residenti nel comune, avere più di diciotto anni e idoneità psico fisica all’attività da svolgere. Chi si assocerà per la presentazione di un progetto comune dovrà definire le prestazioni di ciascuno per lo scomputo individuale dei tributi o corrispettivi. Il modello di domanda potrà essere ritirato presso l’Ufficio URP del Comune di Fermo, presso l’Ufficio Tributi del Comune o scaricato dal sito internet www.comune.fermo.it.

a.m.