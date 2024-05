Barbabella e Minnucci:: "Alle prossime elezioni non parteciperemo"

Non ci sarà l’attuale opposizione in Consiglio Comunale a Torre San patrizio nella sfida elettorale di giugno. A confermarlo l’ex sindaco e candidato sindaco cinque anni fa Giuseppe Barbabella e il consigliere di minoranza Niccolà Minnucci, entrambi in questi cinque anni sui banchi dell’opposizione. "Come gruppo di minoranza – sottoline ail giovane Minnucci – ci siamo sempe confrontati ma non abbiamo ravvisato i presupposti all’interno della popolazione per un progetto alternativo a quello passato. Per questo è stato deciso di non essere presentti". A sottolineare questo aspetto lo stesso Barbabella: "Questa amministrazione ha sempre lavorato su progetti predisposti e presentati dalla passata amministrazione, la nostra. Tra l’altro non hanno neanche preso molti fondi per le opere pubbliche cosa che invece hanno fatto i comuni vicini. Un comune che chiude il mandato con un avanzo di 671 mila di euro di avanzo evidentemente non ha ben gestito le risorse o non le ha sapute spendere. Vogliamo far capire ai cittadini che il percorso politico è senza dubbio fallito e hanno speso un sacco di soldi pubblici con il duplice obiettivo di chiudere sia la discarica che la porcilaia che invece sono ancora li e attive". Il riferimento è ai ricorsi fatti per chiudere le due strutture: "Il loro programma elettorale ne prevedeva la chiusura. Il Comune ha speso circa 80mila euro di soldi dei cittadini in ricorsi senza ottenere nulla, nonostante i ricorsi al Tar. La mia - aggiunge Barbabella – è un’osservazione senza senza alcuna polemica perché non mi sono neanche ricandidato. Era al centro del loro programma politico, per farlo hanno perseguito la strada legale, ma senza alcun risultato visto che non c’è stata alcuna sentenza favorevole. Inoltre ricordo che la Corte dei Conti di Roma, ha assolto in formula piena la mia Giunta insieme al revisore dei conti e al segretario comunale, condannando il comune al pagamento delle spese processuali di 20mila euro, per gestione della partecipata del metano ‘Protos’ risalente al 2015".