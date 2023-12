Barbara Settembri ambasciatrice del buon cibo

L’Italia si racconta nel mondo con i suoi sapori migliori e lo fa con l’aiuto di una chef abituata a portare i piatti italiani e marchigiani ovunque possibile. È la storia di Barbara Settembri, chef della Locanda dei Matteri a Sant’Elpidio a Mare che, insieme con Gianmarco Di Girolami di Offida è data chiamata a rappresentare il nostro Paese alla settimana della cucina italiana nel mondo che si è tenuta in Perù. Gli chef italiani sono chiamati a partecipare a oltre mille eventi ogni anno, da otto edizioni, con il supporto del ministero degli Affari Esteri. Il tema di quest’anno è il benessere legato al cibo. La chef Settembri è stata chiamata dal console Paolo Tonini e dall’ambasciatore Massimiliano Mazzanti, per lei fare la valigia è davvero un attimo: "Ero appena tornata dal Brasile e sono stata chiamata a partire per il Perù per rappresentare le Marche e l’Italia. Non ci ho pensato nemmeno un attimo e ho portato ricette come i vincisgrassi, le olive e il fritto misto all’ascolana, il vitello tonnato, la cotoletta milanese e poi dolci, la zuppa inglese e il tiramisù, con il vino di visciole". Ha anche tenuto una lezione su tre piatti fondamentali, le nostre olive all’ascolana, il tiramisù e i vincisgrassi. "Ogni volta viaggi così sono un’occasione per regalare emozioni ma tantissime ne riceviamo, con i ricordi, i pensieri, le parole ricevute che sono nuovi spunti e insegnamenti da riportare nel fermano".