Barbareschi in scena con ‘November’

Stasera, al Teatro delle Api, c’è Amedeo Minghi in concerto con una tappa del suo tour ‘Anima sbiadita’, mentre martedì 25 febbraio, è previsto un altro appuntamento della stagione di prosa che, stavolta, vedrà in scena Luca Barbareschi e Chiara Noschese (che ne è anche la regista). Lo spettacolo, si intitola ‘November’ di David Mamet, ed è una partitura incalzante, una macchina di comicità con continui cambi di ritmo. Il titolo richiama il mese delle elezioni presidenziali negli Stati Uniti e la possibilità di rielezione del presidente in carica, Charles Smith sembrano scarse ma lui non ha intenzione di arrendersi. Il testo è stato scritto nel 2007 all’inizio di una delle più grandi crisi economiche di sempre ed è uno spaccato feroce ed esilarante di un Paese dove tutto è possibile quando la sopravvivenza del sogno americano coincide con la propria. Biglietti su vivaticket.com. Info: 346/6286586. Inizio ore 21,15.