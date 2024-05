Barca s’incendia in mare a Porto San Giorgio, salvi per miracolo i due occupanti: ecco come

Porto San Giorgio (Fermo), 13 maggio 2024 - Insieme ad un amico aveva messo in mare la sua imbarcazione per condurla fino al posto d’attracco che ha nel porto turistico. Poco dopo aver acceso il motore, però, hanno udito uno scoppio e sono divampate le fiamme.

E’ accaduto questa mattina poco dopo le 11,30, sulla costa sangiorgese, nel tratto nord che confina con Lido di Fermo, all’altezza del grattacielo. Appena superati gli scogli, poche decine di metri dalla riva, la barca da diporto di cinque metri, di proprietà Gabriele Zurlini, un noto rivenditore di imbarcazioni sangiorgese, è andata in fiamme. Zurlini e il suo amico, grandi esperti di mare, hanno subito capito il rischio che stavano correndo e si sono tuffati in acqua per poi raggiungere la riva a nuoto. Fortunatamente entrambi sono rimasti illesi. Sul posto sono tempestivamente intervenuti i militari del Circomare della Guardia costiera di Porto San Giorgio con un equipaggio da terra e una motovedetta da mare, i vigili del fuoco con tre camion e un pick up e una pattuglia dei carabinieri. Sono stati proprio i vigili del fuoco ad entrare in acqua per poi cospargere il natante di schiuma allo scopo di domare le fiamme ed evitare possibili esplosioni.

Le operazioni sono state coordinate dalla Guardia costiera, presente anche con il comandante Angelo Picone. Gli uomini della Guardia costiera hanno subito attivato un cordone di sicurezza per evitare che altri natanti potessero avvicinarsi. Poi sono scattate le operazioni per capire se ci fossero rischi per l’ambiente con sversamenti di carburante o chiazze d’olio. Fortunatamente nulla di tutto questo e nessuna criticità per il mare. Il vento e le onde hanno fatto il resto trascinando la barca verso riva. L’incendio ha generato un’altissima colonna di fumo nero visibile da diversi chilometri di distanza. Secondo una prima ricostruzione a far divampare le fiamme sarebbe stato un problema tecnico.