Barista ruba il portafoglio a un cliente e poi preleva con la carta di credito

Ancora episodi di truffe nell’entroterra, i carabinieri dopo i controlli del caso denunciano un uomo e una donna. Nei giorni scorsi al termine delle indagini i carabinieri della Stazione di Falerone, dopo aver raccolto le testimonianza di alcuni residenti ed esaminato le telecamere di sorveglianza di un locale, hanno denuncia in stato di libertà una donna di 52 anni, originaria della Puglia per il reato di truffa. In base agli accertamenti condotti dai militari, è stato rilevato un sistema ben congegnato per raggirare gli operatori degli esercizi commerciali. In base alla ricostruzione dei fatti, la donna era entrata all’interno di un bar-tabaccheria di Falerone, dopo aver consumato un caffè e aver pagato con una banconota da cento euro, ha indotto in errore la barista richiedendo, oltre al resto dovuto, anche una banconota da cinquanta euro in più. Questo stratagemma ha portato la barista a consegnarle una somma complessiva maggiore di quanto dovuto, vittima di una distrazione e di un inganno ben architettato.

A Montegranaro i carabinieri della Stazione locale, in seguito alle indagini condotte, hanno denunciato a piede libero alla Procura di Fermo un barista. L’uomo un 47enne di Civitanova Marche, è accusato di furto, indebito utilizzo di carta di pagamento e violazione delle prescrizioni della sorveglianza speciale. Il soggetto aveva l’obbligo di soggiorno nel comune di Corridonia, ed è stato riconosciuto, grazie all’analisi dei filmati degli impianti di videosorveglianza pubblica e privata. L’uomo è stato immortalato mentre, all’interno di un bar di Montegranaro, rubava un portafoglio contenente 250 euro e alcune carte di pagamento. Successivamente, il 47enne ha utilizzato le carte rubate per prelevare 650 euro presso uno sportello bancomat di Sant’Elpidio a Mare, violando così anche le prescrizioni dell’obbligo di soggiorno a Corridonia.