Si barrica in casa con i familiari in ostaggio: ore di paura

Fermo, 18 aprile 2025 - E’ sceso in strada con un coltellaccio da cucina, puntandolo contro chiunque passasse in quel momento, poi ha minacciato gesti autolesionistici. Un residente, visti gli attimi di puro terrore, ha allertato la polizia che è immediatamente intervenuta sul posto. L’uomo però, invece di calmarsi, si è barricato in casa con i parenti in ostaggio ed ha iniziato a lanciare bottiglie, piatti e qualsiasi oggetto gli arrivasse a tiro. La scorribanda, che ha visto protagonista un algerino di 32 anni, ha preso il via a Lido Tre Archi intorno alle 12 di oggi e si è conclusa poco dopo le 16.

Poco prima dell’ora di pranzo il nordafricano, con precedenti per rapine e furti, è sceso in strada armato di coltello e, in preda ad un raptus, ha iniziato a minacciare i passanti per poi simulare di volersi infliggersi delle ferite. Scattato l’sos, sul posto si sono precipitati gli agenti della squadra volante della questura di Fermo con tre pattuglie. Insieme a loro anche i sanitari del 118, della Croce Azzurra, i carabinieri e i vigili del fuoco con un camion e un’autoscala.

Nel frattempo il 32enne si è barricato in casa con i familiari in ostaggio e minacciando di suicidarsi. L’ingente schieramento di forze, in quel momento, non ha potuto far altro che temporeggiare e contenere l’uomo, che affacciatosi dal terrazzo del suo appartamento con vicino le due giovani donne bloccate con lui in casa, ha iniziato a lanciare pentole, generi alimentari, oggetti del mobilio, tazze, bicchieri e bottiglie, in parte finiti contro le auto della polizia posizionate in strada, all’incrocio tra via Nenni e via Togliatti, per evitare che qualche cittadino di passaggio potesse essere colpito.

Le forze dell’ordine e i sanitari hanno intrapreso una lunga trattativa per cercare di riportare alla calma il nordafricano, ma l’uomo non ha voluto sentire ragioni, affermando di fidarsi solo del suo avvocato. Solo dopo circa quattro ore di mediazione, con la partecipazione del legale dell’uomo giunto nel frattempo sul posto, i poliziotti sono riusciti a entrare in casa e bloccare il 32enne, che è stato trasportato al pronto soccorso di Fermo in attesa degli sviluppi giudiziari.