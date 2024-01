Bascioni: "Il progetto di Largo Baglioni è articolato su vari livelli"

Stanno proseguendo a ritmo spedito i lavori di sistemazione del Largo Silvestro Baglioni nel centro abitato del borgo di Belmonte Piceno, un’importante intervento di riqualificazione che sarà propedeutico anche al recupero dell’ex scuola elementare e del terrazzo panoramico. E’ stato il sindaco Ivano Bascioni a fare il punto della situazione per un cantiere già avviato, del valore complessivo di 800.000 euro, che ha richiesto di chiudere al traffico la strada per consentire di svolgere i lavori in sicurezza e rapidità. "Il progetto di Largo Baglioni – spiega Ivano Bascioni – è articolato su vari livelli, perché prevede la sistemazione dei sotto servizi, la sistemazione del selciato della piazza che a causa delle radici di alcuni alberi presentavano diverse rotture nel selciato nel muretto e del marciapiede. L’opera prevede non solo lo spazio all’ingresso del centro abitato di Belmonte, ma anche della piazza belvedere che si trova nella parte posteriore dell’ex scuola elementare, dove si trova anche un parco verde che verrà sistemato. In questa zona specie nel periodo estivo si svolgono diverse iniziative d’intrattenimento per la comunità con concerti, sagre ed eventi culturali. Stando a quando ci ha riferito la ditta che si è aggiudicata l’appalto, i lavoro saranno conclusi entro la fine di marzo e siamo fiduciosi".

Il recupero di Largo Baglioni, oltre ad offrire un miglioramento urbanistico all’ingresso del paese, avrà una funzione di accoglienza nel prossimo futuro. Infatti, come già annunziato dall’Amministrazione, l’ex scuola elementare ospiterà al suo interno al compimento della ristrutturazione il Museo archeologico dei Piceni dove è previsto in progetto molto innovativo con teche e illuminazione tecnologiche che permetteranno di valorizzare i reperti esposti. Allo stesso tempo i piani superiori dello stabile ospiteranno gli uffici comunali, e all’ultimo piano esiste un terrazzo panoramico che potrà essere sfruttao per attività promozionali, istituzionali e culturali.

a.c.